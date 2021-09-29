مجلس الفيدرالية الروسي: واشنطن تعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بذريعة حقوق الإنسان

أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بذريعة موضوع حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال كليموف لوكالة "سبوتنيك": "تسعى الولايات المتحدة إلى جعل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فرعا لوزارة خارجيتها. إنهم الآن يبحثون عن سبب إعلامي آخر للتحضير للعقوبات ضد روسيا، لذلك هناك حاجة لمثل هذا الحشو بالمعلومات".

وأشار إلى أنه إذا دخلنا على موقع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فلا توجد هناك معلومات حول إلغاء الفعاليات.

وأوضح: "الأمريكيون يستعدون لفرض قيود معادية لروسيا بحجة حماية حقوق الإنسان، وأعتقد أنها ستطول انتخاباتنا أيضا".

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، روسيا بعرقلة الاجتماع القادم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن قضايا البعد الإنساني.