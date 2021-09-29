بوتين خلال لقائه مع أردوغان: المباحثات الروسية التركية ليست سهلة ولكن نتيجتها إيجابية دائما

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، اليوم الأربعاء، أن المباحثات الروسية التركية ليست سهلة في بعض الأحيان، ولكن نتيجتها إيجابية دائمًا.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال جلسة مشتركة جمعته بنظيره التركي، حيث أشار بوتين إلى أن التأثير التركي على الوضع في قاره باغ يساهم في المصالحة الإقليمية.

President @RTErdogan arrived in the Russian city of Sochi to pay a visit at the invitation of President Vladimir Putin of the Russian Federation. pic.twitter.com/kTj8M065CG — Turkish Presidency (@trpresidency) September 29, 2021

واعتبر بوتين في حديثه أن العلاقات بين روسيا وتركيا تتطور بشكل إيجابي، حيث بلغ نمو التجارة بين البلدين في أقل من 9 أشهر أكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف بوتين قائلا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إنه لمن دواعي سرورنا أيضا أن نلاحظ أن علاقاتنا تتطور وتتطور بشكل إيجابي. وتعمل الإدارات المعنية باستمرار مع بعضها البعض وفي جميع الاتجاهات".

وتابع بوتين، قائلا: "شهدنا العام الماضي انخفاضًا في حجم التجارة بأكثر من 20 في المئة. لكن خلال السنة الأخيرة تطور وازداد نحو 55% أي أننا لم نعوض فقط عن كل ما فقدناه في الوباء العام، بل زدنا حجم التبادل بأكثر من 30 في المئة".

وأكد بوتين خلال حديثه مع أردوغان أن تركيا تشعر بالثقة والاستقرار حتى في ظل الاضطرابات في سوق الغاز في أوروبا.