الوحدات العسكرية الروسية المشاركة في تدريبات "غرب-2021" غادرت بيلاروس

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن جميع الوحدات العسكرية الروسية، التي شاركت في تدريبات "زاباد-2021" (غرب-2021) في بيلاروس، قد غادرت أراضي البلاد متوجهة إلى أماكن تمركزها.

وجاء في بيان الدفاع البيلاروسية: "الوحدات العسكرية الروسية، التي شاركت في التدريبات الاستراتيجية المشتركة بين القوات المسلحة البيلاروسية والروسية "زاباد-2021" (غرب-2021) على أراضي البلاد قد غادرت إلى أماكن تمركزها".

وأكد البيان على أن "الوحدة العسكرية الأخيرة عبرت حدود جمهورية بيلاروس بالجنود والمعدات العسكرية إلى روسيا".

وجرت المرحلة النشطة من المناورات الاستراتيجية الروسية- البيلاروسية المسماة "غرب-2021"، في الفترة من 10 إلى 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، تحت قيادة رئيسي هيئة الأركان العامة، في تسعة ميادين تدريب في روسيا وخمسة في بيلاروس.

وتهدف هذه المناورات، إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن العسكري لدولة روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس، وضمان سلامة أراضي البلدين والتعاون خلال الأعمال العدائية.