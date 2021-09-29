تسجيل
13:45 GMT29 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مؤتمر بوتسدام الرئيس الأمريكي هاري ترومان، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون شرشل، ورئيس الوزراء السوفيتي جوزيف ستالين

    مؤتمر موسكو... خطوة كبيرة نحو تعبئة موارد الحلفاء لصد العدوان الفاشي

    © Sputnik . Eugene Chaldea
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/10/1046015272_0:39:2103:1221_1200x675_80_0_0_f405879eed1b46913b5add7a728e74d8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202109291050289513-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D9%8A/

    في الفترة ما بين 29 سبتمبر/ أيلول و1 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1941 استضافت العاصمة الروسية موسكو مؤتمرا دوليا هاما كان له أثر كبير على مجريات الحرب العالمية الثانية.

    تناول المؤتمر الذي حضره ممثلو روسيا السوفيتية (الاتحاد السوفيتي) وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، مناقشة المواضيع المتعلقة بإمداد الاتحاد السوفيتي بما يساعده على صد عدوان ألمانيا النازية.

    الدبابة تي-14 (أرماتا) التابعة لقوات حامية موسكو خلال التدريبات المشتركة استعداداً للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1940-1945)
    © Sputnik . Ilya Pitalev
    مجلة: مدفع دبابة "أرماتا تي 14" الروسية يجبر الناتو على تغيير استراتيجيته القتالية
    واعتدت ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي في 22 يونيو/ حزيران 1941. ففي مساء ذلك اليوم أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ونستون تشرشل، استعداد بلاده لمساندة الاتحاد السوفيتي في كفاحه ضد المعتدي بينما لم تحدد الولايات المتحدة الأمريكية موقفها من العدوان الألماني على الاتحاد السوفيتي.

    تحديد الموقف

    حددت الولايات المتحدة الأمريكية موقفها في وقت لاحق عقب قيام مبعوث الرئيس الأمريكي، غاري غوبكنس، بزيارة إلى موسكو في فترة ما بين 29 يوليو/ تموز و1 أغسطس/ آب، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية موافقتها على تقديم المساعدة الاقتصادية إلى الاتحاد السوفيتي، وأبدت الاستعداد لقبول طلبات الاتحاد السوفيتي وتوريد ما يطلبه الاتحاد السوفيتي واستخدام وسائل النقل الأمريكية لإيصال الإمدادات الأمريكية إلى الاتحاد السوفيتي.

    مد يد العون

    أكد الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون شرشل أثناء لقاء بينهما بدأ في 9 أغسطس/ آب واستمر حتى 12 أغسطس/ آب، استعداد بلديهما لإمداد الاتحاد السوفيتي بما يحتاجه، واقترحا عقد مؤتمر لبحث المسائل المتعلقة بتوفير الدعم اللازم للاتحاد السوفيتي. وأعلن الزعيم السوفيتي ستالين موافقته على عقد المؤتمر في 15 أغسطس 1941.

    اقرأ أيضا: "إرادة لا تقهر"... كيف كافح أهالي لينينغراد ليعيشوا في المدينة المحاصرة

    وصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى بريطانيا والاتحاد السوفيتي، وليام افيريل غاريمان، وموفد رئيس وزراء بريطانيا، وزير الإمدادات العسكرية، ماكسوي بيفي، إلى موسكو في 28 سبتمبر/ أيلول. وفي نفس اليوم استقبلهما الزعيم السوفيتي ستالين. وسلمه غاريمان رسالة من الرئيس روزفلت أكد فيها الرئيس الأمريكي عزم بلاده مد يد العون إلى روسيا.

    مقاتلة سو 27
    © Sputnik . Vitaly Timkiv
    مقاتلة "سو-27" تعترض طائرة استطلاع أمريكية
    بدأ مؤتمر موسكو أعماله في 29 سبتمبر/ أيلول 1941. ورأس وزير الخارجية فياتشيسلاف مولوتوف الوفد السوفيتي إليه. وحضر الزعيم ستالين جلساته التي استمرت حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول وتُوّجت بإعلان بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية التزامهما بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية للاتحاد السوفيتي شهريًا منذ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1941 حتى 30 يونيو/ تموز 1942.

    وكان على الاتحاد السوفيتي تسديد قيمة الإمدادات في وقت لاحق عندما تسمح له الظروف بدفع فواتير الإمدادات. وأقدمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على هذه الخطوة إدراكا منهما لخطورة تداعيات نقص الأسلحة اللازمة لصد العدوان الألماني على الاتحاد السوفيتي على جميع أعضاء التحالف المعادي للنظام النازي.

    وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم 85 ألف سيارة شحن إلى الاتحاد السوفيتي في الفترة المذكورة. وكان يجب أيضا أن يحصل الاتحاد السوفيتي من الحلفاء على 3.5 ألف دبابة و4.5 ألف طائرة. من جانبه أبدى الاتحاد السوفيتي الاستعداد لإمداد بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بما تحتاجانه من مواد أولية للصناعة العسكرية.

    التأييد الشعبي

    حظيت خطوات قادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بتأييد شعوبهما الساعية إلى تحقيق الانتصار على دول المحور الفاشي في أقرب وقت. وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وكندا ودول أخرى تنظيم المظاهرات الجماهيرية المؤيدة للاتحاد السوفيتي، وإنشاء جمعيات أهلية مناهضة للفاشية والنازية. وبدأ الاتحاد السوفيتي يتلقى آلاف الأطنان من الدواء والغذاء والهدايا الأخرى من الناس في هذه البلدان.

    اعتبر مؤتمر موسكو بمثابة الخطوة الكبيرة على طريق تعزيز التحالف المعادي للنظام النازي وحشد موارد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لدحر المحور العدواني. 

    اقرأ أيضا: الاستخبارات الروسية تكشف للمرة الأولى عن الأدلة السرية لاستعداد اليابان للحرب ضد الاتحاد السوفييتي

    انظر أيضا:

    وكالات: تصاعد التوتر المغربي الجزائري بعد حصول الرباط على مقاتلات "بيرقدار" التركية
    تحالف "جنين" كشف بأزمة الغواصات الفرنسية لكسر عملاق الاقتصاد له "وجه عربي"
    مجلة: مدفع دبابة "أرماتا تي 14" الروسية يجبر الناتو على تغيير استراتيجيته القتالية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الزوار يشاهدون فريق الاستعراض الجوي الصقر الأحمر التابع لسلاح الجو الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021.
    أكبر معرض جوي صيني في العالم
    حظر تسريحات الشعر واللحى الأنيقة في أفغانستان
    حظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في أفغانستان
    مقارنة عسكرية بين صربيا وكوسوفو
    مقارنة عسكرية بين صربيا وكوسوفو
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك