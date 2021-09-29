بوتين ينصح أردوغان بالتطعيم في المرة القادمة بلقاح "سبوتنيك V"

سوتشي - سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال لقائه بنظيره التركي: "على الرغم من أنني أمضيت يوما كاملا مع شخص مصاب بكورونا، إلا أنني لم أُصب بالمرض. لهذا في المرة القادمة عندما تقوم بالتطعيم، عليك بـ"سبوتنيك V".

ودار نقاش بين الزعيمان حول من يملك أكثر أجسامًا مضادة. وأوضح بوتين أنه من المستحيل المقارنة هنا، وفقا لاختلاف أساليب الحساب لدى الجميع.

Путин и Эрдоган обсудили, у кого больше антител. Путин объяснил, что тут сравнивать нельзя, поскольку все считают по разным методикам. pic.twitter.com/iwiDGufJNu — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 29, 2021

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 14 أيلول/سبتمبر، أنه سيلتزم بنظام العزل الذاتي على خلفية اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وتستضيف مدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، لقاء قمة بين الرئيسين الروسي والتركي، يعتبر الأول "وجها لوجه" لهما دون حضور أي مسؤولين آخرين، منذ بداية آذار/مارس عام 2020، ومحور المحادثات، هو العلاقات الثنائية والمشاكل الإقليمية، والأوضاع في سوريا وليبيا وأفغانستان ومنطقة القوقاز.