وزير الطاقة السوداني: نطمح في زيادة التعاون مع روسيا في مجالي النفط والكهرباء

صرح وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتطلع لزيادة حجم التعاون مع روسيا في مجالات النفط والكهرباء وإدخال الطاقة المتجددة، معبرا عن أمله في زيادة الاستثمارات المشتركة مع الشركات الروسية.

وأوضح بيان لوزارة النفط السودانية، أن عبيد ناقش مع وفد اقتصادي روسي "آفاق الاستثمار ورغبة الشركات الروسية للولوج في قطاعي النفط والكهرباء"، وقال وزير الطاقة "نطمح في زيادة التعاون مع روسيا وزيادة الاستثمارات المشتركة".

وأشار البيان إلى أن الوزير اطلع على المشروعات التي تم عرضها من الجانب الروسي والتي تمثلت في تأهيل محطة قري (3) ومحطات سنار والروصيرص واستيراد مولدات متنقلة، بجانب مشروعات الطاقة الشمسية.

هذا وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة الشاملة للسودان في حل مشاكل الفترة الانتقالية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، عقب الجلسة التاسعة للجنة العمل الروسية السودانية رفيعة المستوى التي عقدت في مقر وزارة الخارجية الروسية، بحضور المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ونائب وزير الخارجية السوداني محمد شريف عبدلله: "تم تأكيد الاستعداد لمواصلة تقديم المساعدة الشاملة للسودان في حل المشاكل التي تواجهها البلاد خلال الفترة الانتقالية".

وجرى أيضاً خلال الجلسة بحث قضاياً تعزيز علاقات الصداقة الروسية السودانية، بما فيها تفعيل عمل اللجنة الحكومية الثنائية للتعاون التجاري الاقتصادي.

كما تم تبادل الآراء حول الجدول الأعمال الإقليمي مع التشديد على مهام تسوية النزاعات والأزمات في الشرق الأوسط وأفريقيا.