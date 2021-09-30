أحكام بالسجن على 5 أشخاص تابعين لتنظيم "داعش" في موسكو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الخميس، أنه تم الحكم على مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، والذين كانوا يعدون لتفجير مبنى للشرطة ومؤسسة تعليمية في موسكو، بالسجن لمدد تتراوح بين 18 و 25 عاما، وقد دخل الحكم حيز التنفيذ.

وأشار بيان جهاز الأمن الفيدرالي إلى أنه "تم الحكم بالسجن على أحد المتورطين بالسجن 25 عاما وغرامة قدرها 300 ألف روبل (نحو 4 آلاف دولار) وعلى متهمين اثنين آخرين بالسجن 18 عاما وغرامة 250 ألف روبل (نحو 3.4 ألف دولار)، والحكم بالسجن على متهم رابع 19 عاما وغرامة 250 ألف روبل (نحو 3.4 ألف دولار)، وبالسجن 18 عاما على المتهم الأخير.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مطلع الشهر الجاري، إحباط أعمال إرهابية كان يخطط أعضاء تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) للقيام بها في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة أستراخان جنوبي روسيا.

ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك التنظيمات العاملة على أراضي سوريا والعراق