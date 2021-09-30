الكرملين: بوتين وأردوغان أكدا التزامهما بالاتفاقيات المتعلقة بسوريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان بحثا يوم أمس في سوتشي الوضع في سوريا، مشيرا إلى أنهما أكدا التزامهما بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا بشأن سوريا.

وقال بيسكوف للصحفيين في إجابة على سؤال عما إذا كان انسحاب القوات التركية من إدلب مرتبط باتفاقات خلال لقاء بوتين وأردوغان: ""هنا، للأسف، لا أستطيع الخوض في التفاصيل، ليست لدي هذه المعلومات بالكامل".

وأضاف بيسكوف قائلا: "لكن الموضوع نوقش بالفعل تم تأكيد الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا، والتأكيد على ضرورة تنفيذها، ومن بينها من إخراج العناصر الإرهابية من إدلب".

واستضافت مدينة سوتشي الروسية، يوم أمس الأربعاء، لقاء قمة بين الرئيسين الروسي والتركي، يعتبر الأول "وجها لوجه" لهما دون حضور أي مسؤولين آخرين، منذ بداية آذار/مارس عام 2020، حيث تمحورت المحادثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وأبرزها الأوضاع في سوريا وليبيا وأفغانستان ومنطقة القوقاز.