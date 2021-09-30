نائب ممثل روسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: يوتيوب أزال قنوات "آر تي" بدعم السلطات الألمانية

قال مكسيم بوياكيفيتش، نائب ممثل روسيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الخميس، إنه لا شك في أن "يوتيوب" قد قرر إزالة قنوات "آر تي" بدعم فعلي من السلطات الألمانية.

وأضاف: "لا شك في أن مثل هذه الإجراءات غير القانونية ضد المشروع الإعلامي، الذي يحتل المرتبة الرابعة في تصنيف شعبية وسائل الإعلام الناطقة باللغة الألمانية في فئة الأخبار والسياسة، تم اتخاذها من قبل يوتيوب بدعم فعلي من السلطات الألمانية".

وأضاف: "واسمحوا لي أن أذكركم بأن هذا المشروع تعرض على مدى سنوات عديدة للمضايقات، بما في ذلك حظر الحسابات المصرفية، والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، ونشر معلومات مضللة وما شابه ذلك".

هذا وكانت رئيسة تحرير "آر تي" والوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، قد أعلنت بوقت سابق اليوم الثلاثاء، أن "يوتيوب" حذفت قناتي " آرتي" الألمانيتين دون إمكانية استعادتهما.

وكتبت سيمونيان في قناتها على "تلغرام"، "لقد حذفت "يوتيوب" للتو قناتينا الألمانيتين دون إمكانية استعادتهما".

وشددت سيمونيان على أن "قناة يوتيوب آرتي دي"، احتلت المرتبة الرابعة من حيث التأثير بين وسائل الإعلام الألمانية ، ففي يونيو/حزيران 2021، كان لديها 21 مليون مشاهدة.

وقالت سيمونيان "هذه حرب إعلامية حقيقية أعلنتها دولة ألمانيا ضد دولة روسيا".اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن حذف قنوات "آر تي" الألمانية على اليوتيوب عدوان إعلامي غير مسبوق.