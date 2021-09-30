الخارجية الروسية: أحرزنا مع الولايات المتحدة تقدما في بعض القضايا في محادثات الاستقرار الاستراتيجي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن روسيا والولايات المتحدة أحرزتا تقدما في بعض القضايا في محادثات الاستقرار الاستراتيجي.

وأكد ريابكوف أنه لا يزال هناك الكثير من الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة حول موضوع الاستقرار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن موسكو لا تستطيع تجاهل نوايا لندن الهادفة لبناء قدرات نووية.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "محادثات جنيف الروسية الأميركية الحالية تناقش حزمة واسعة من قضايا الاستقرار الاستراتيجي ومراقبة انتشار الأسلحة".

وأكد أن روسيا ستطرح مسألة تحالف "أوكوس" أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنه يتعارض مع نظام عدم انتشار الأسلحة.

وعن التواجد العسكري الأمريكي في آسيا الوسطى: "الأنباء عن احتمال استخدام واشنطن للقواعد الروسية في آسيا الوسطى لا صحة لها وموسكو لم تغير موقفها الرافض للوجود العسكري الأميركي في تلك المنطقة".

يتبع...