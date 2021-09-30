ريابكوف: روسيا ستطرح مسألة تحالف "أوكوس" أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن روسيا تعتزم طرح مسألة إنشاء تحالف "أوكوس" أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن الفكرة تتعارض مع نظام منع انتشار الأسلحة النووية.

وقال ريابكوف: "في فيينا، من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سنطرح هذه القضية، في وقت سابق قدمناها إلى الأمريكيين من خلال السفير في موسكو (جون) سوليفان".

وخلال المحادثات الروسية الأمريكية في جينيف، أكد ريابكوف أنه لا يزال هناك الكثير من الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة حول موضوع الاستقرار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن موسكو لا تستطيع تجاهل نوايا لندن الهادفة لبناء قدرات نووية.

وعن التواجد العسكري الأمريكي في آسيا الوسطى: "الأنباء عن احتمال استخدام واشنطن للقواعد الروسية في آسيا الوسطى لا صحة لها وموسكو لم تغير موقفها الرافض للوجود العسكري الأميركي في تلك المنطقة".

وقال ريابكوف: "هذه ليست المرة الأولى التي لاحظت فيها أن الزملاء الأمريكيين يخلطون الواقع بالأحلام، ويسمعون عبر إشاراتنا ما يداعب آذانهم.. لا توجد أي تغييرات ولو طفيفة في موقف روسيا".

وتابع: "اتفقنا على إنشاء مجموعتي عمل للتعامل مع مواضيع محددة، في البداية يجب أن نستمر في تبادل الإشارات التي تشكل محتوى العمل الجاري في هذه المرحلة".

وأشار ريابكوف إلى أن مجموعة العمل الأولى ستتعامل مع مبادئ ومهام مراقبة التسلح في المستقبل، أما المجموعة الثانية ستتعامل مع "الحديد" [في إشارة الى الاسلحة]، أي إمكانات الطرفين في هذا المجال.