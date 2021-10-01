بوتين وأردوغان ناقشا بناء محطات طاقة نووية جديدة في تركيا

موسكو - سبوتنيك. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة إن "الحديث دار حول تشكيل فرع اقتصادي جديد. أثير موضوع بناء وحدات طاقة جديدة، وتم ذكر نقاط جغرافية محددة في تركيا".

وكان مصنع "أتوماش" التابع لشركة "روساتوم" بدأ قبل أسابيع في شحن مولدات البخار لوحدة الطاقة رقم 2 في محطة الطاقة النووية "أكويو"، التي هي قيد الإنشاء في تركيا.

وتعد "أكويو" الواقعة في مقاطعة مرسين أول محطة للطاقة النووية في تركيا، ويتضمن المشروع 4 وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER-1200" من الجيل الثالث.

تبلغ تكلفة البناء حوالي 20 مليار دولار. يلبي المشروع جميع متطلبات السلامة الدولية الحديثة في صناعة الطاقة النووية.

وأعلن أردوغان يوم الأربعاء أن أول مفاعل من محطة "أكويو" للطاقة النووية قد يتم افتتاحه، العام المقبل، مشيراً إلى أن "العمل جار بنشاط" في بناء محطة الطاقة النووية.

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