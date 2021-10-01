ريابكوف يعلق على الاقتراح الذي قدمته موسكو لواشنطن بشأن تجميد الترسانة النووية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن الاقتراح الذي اقترحته موسكو على واشنطن بشأن تجميد الترسانات النووية كان اقتراحا لمرة واحدة.

جنيف - سبوتنيك. وقال ريابكوف خلال مناقشات الاستقرار الإستراتيجي والحد من التسلح في مركز سياسات الأمن في جنيف: "لقد كان اقتراحا لمرة واحدة. لقد أضاعوا الفرصة".

وأعلن ريابكوف، أمس الخميس، أن روسيا والولايات المتحدة أحرزتا تقدما في بعض القضايا في محادثات الاستقرار الاستراتيجي.

هذا وتبادلت روسيا والولايات المتحدة في 3 شباط /فبراير الحالي، مذكرات حول استكمال اتخاذ الإجراءات الداخلية المطلوبة لتمديد معاهدة "ستارت -3". وقد تم تمديدها بالفعل من دون أي تغييرات أو إضافات لمدة خمس سنوات أخرى - حتى 5 شباط/فبراير عام 2026. وفي غضون ذلك، دافعت الإدارة الأميركية السابقة بنشاط عن إشراك الصين في المفاوضات. وصرحت الصين مرارًا وتكرارًا أنها غير مهتمة بمثل هذه المفاوضات الثلاثية.

وأبقت المعاهدة على الترسانة النووية في البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كانت عليه الحال خلال الحرب الباردة، فحددت عدد منصات الإطلاق النووية الإستراتيجية المنصوبة لكل طرف، عند 700 وعدد الرؤوس النووية عند 1550.

ومن جانبها، أكدت الخارجية الأمريكية أن تمديد معاهدة "ستارت-3" يمنح واشنطن وموسكو الإمكانية لبحث مسألة توسيع نظام الاستقرار الاستراتيجي ومراقبة الأسلحة.