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    عملية تطهير واسعة النطاق في موسكو، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، روسيا 28 أكتوبر 2020

    نائبة رئيس الوزراء الروسي تستبعد فرض حجر صحي شامل في البلاد

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    روسيا
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    استبعدت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، اليوم الجمعة، فرض حجر صحي شامل على خلفية تسجيل البلاد أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ يوليو الماضي.

    الواقع الجديد والتعايش مع كورونا، افتتاح المقاهي والمطاعم والمتاحف في موسكو، روسيا 16 يونيو 2020
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    روسيا تسجل أدنى إصابة بكورونا منذ 23 يونيو
    وأكدت جوليكوفا أن روسيا تمتلك ما يكفي من اللقاحات المضادة لـ "كوفيد19"، بالإضافة لوجود احتياطي يكفي لمدة أكثر من شهر.

    وذكرت جوليكوفا لـ"سبوتنيك" أن تحقيق المناعة الجماعية يتم عندما يراعي الشخص صحته وصحة المقربين من حوله.

    ورصدت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا، منذ 19 تموز/يوليو الماضي؛ حيث تم تسجيل 24 ألفا 522 إصابة، خلال  الـ24 ساعة الأخيرة.

    كما تم تسجيل 887 حالة وفاة جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، منذ أمس؛ ما يعتبر رقم قياسي جديد في أعداد هذه الحالات.

    وقال بيان لمقر عمليات المكافحة، "تم تسجيل 24 ألف و522 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 85 إقليم روسي، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 2215 حالة إصابة بدون أعراض".

    وبهذه الحصيلة الجديدة، يبلغ إجمالي الإصابات، منذ بدء الجائحة، 7 ملايين و535 ألفا و548 إصابة.

    وكانت السلطات الصحية الروسية سجلت، في 19 تموز/يوليو الماضي، 24 ألف و644 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

    وتصدرت العاصمة الروسية موسكو بعدد الإصابات الجديدة، بـ 3993 حالة، تليها مدينة سانت بطرسبورغ بـ 2281، ثم محافظة موسكو بـ 1339 إصابة.

    كما أشار البيان إلى تسجيل 64 حالة وفاة في موسكو، و55 حالة في سانت بطرسبورغ، وبلغ العدد التراكمي لحالات الوفاة في البلاد، 208 آلاف و142 حالة.

    ونوه البيان إلى تعافي 19 ألفا و955 شخصا من الإصابة بالفيروس، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد المتعافين، منذ بدء الجائحة، 6 ملايين 692 ألفا و722 شخصا.

    وكانت السلطات الروسية رفعت غالبية القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، تزامناً مع ازدياد أعداد الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح المضاد للفيروس؛ وذلك بهدف الحفاظ على الاقتصاد.

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