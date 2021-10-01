بعد مرور أكثر من قرن.. روسيا تشهد زواجا من العائلة القيصرية

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أن ابن العائلة والسلالة القيصرية الروسية، الدوق غيورغي رومانوف، يقيم عرسا في مدينة سان بطرسبورغ مع حضور مدعوين من عائلات ملكية من مختلف العالم.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الاحتفال تتويج الزواج الديني حصل في كاتدرائية القديس إسحاق بوسط مدينة بطرسبورغ، حيث تعتبر هذه المناسبة الأولى من نوعها بالنسبة لروسيا بعد غياب أي زواج رسمي ضمن العائلة القيصرية منذ سقوط الامبراطورية الروسية.

وأضافت الصحيفة إلى أن روسيا لم تشهد مناسبة مشابهة منذ أكثر من 120 سنة، وسيتم الزواج بين غيورغي رومانوف وابنة الدبلوماسي الإيطالي تدعى ريبيكا بيتاريني.

وبحسب الموقع، يعود أصل الدوق رومانوف إلى العائلة القيصرية حيث ولد في كنف العائلة القيصرية من جهة أمه ماريا فلاديميروفنا رومانوفا، لكن جزء من العائلة لا يعترف بكونه دوقا وممثلا شرعيا لورثة منصب القيصر الروسي.

ومن المنتظر أن يحضر حفل الزفاف القيصر البلغاري سمعان الثاني وملك مصر أحمد فؤاد الثاني وأعضاء الأسرة الملكية البلجيكية والإيطالية واليوغوسلافية والبروسية ورئيس البيت الملكي البرتغالي دوارتي بيو. بالإضافة إلى دوق براغانزا ورئيس البيت الملكي الجورجي، الأمير ديفيد باغراتيون وحفيد آخر ملوك إيطاليا، إيمانويل فيليبرت من سافوي، وأمير البندقية.

وسيقوم الزوجان بعد التتويج الرسمي بحفل استقبال مهيب في إحدى القاعات التاريخية بالمدينة الروسية ودعوة الضيوف إلى عطلة جماعية في إحدى ضواحي سانت بطرسبورغ.