ريابكوف: واشنطن أضاعت الفرصة واقتراح موسكو حول تجميد الترسانة النووية كان لمرة واحدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن الاقتراح الذي اقترحته موسكو على واشنطن بشأن تجميد الترسانات النووية كان اقتراحا لمرة واحدة.

وقال ريابكوف، خلال مناقشات حول الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح في مركز جنيف للسياسة الأمنية: "لقد كان اقتراحا لمرة واحدة، لقد أضاعوا الفرصة".

وأضاف ريابكوف "نحن نستعد للأسوأ، لكننا بالتأكيد نأمل بالأفضل، ولانزال نعتقد أن هناك فرصة لمقاربة براغماتية للانتصار وانخراط الولايات المتحدة في العمل مع روسيا بنوايا حسنة لإيجاد توازن وحلول مقبولة للطرفين".

وأشار إلى أن جولتين من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي قد أجريتا بالفعل في جنيف.

وخلص إلى القول إن "الوفدين اتفقا على أن هذه العملية ينبغي أن تعمل على استقرار العلاقات الثنائية في اتجاهات استراتيجية من أجل ضمان القدرة على التنبؤ ومنع سباق التسلح، وبناء الحد من التسلح وتقليل مخاطر نشوب نزاع مسلح، يبقى أن نتأكد في الواقع ما إذا كانت واشنطن مستعدة لتغيير مسارها المزعزع للاستقرار ومتابعة أهدافها الطموحة على أساس المساواة. دعونا نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لأخذ مخاوف روسيا المشروعة في الاعتبار".