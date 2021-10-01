"غازبروم" تعلق على تراجع إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز يامال

علقت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الجمعة، على تراجع إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا، قائلة إنها تزود الغاز وفقًا لطلبات المستهلكين وقدرات الشركة على تحسين قدرات النقل.

وقال المكتب الصحفي لشركة "غازبروم" إن "إمدادات الغاز وفقًا لطلبات المستهلكين والالتزامات التعاقدية الحالية".

وأضافت الشركة "بناءً على هذه الطلبات، وكذلك على إمكانيات تحسين محفظة السعة، تقوم الشركة بحجز وسائل نقل في اتجاهات معينة".

وأعلنت شركة نقل الغاز الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عن تعليق عمل نقل الغاز الروسي إلى دولة المجر عبر أراضيها.

وأصدرت شركة النقل الغاز الأوكرانية بيانا رسميا قالت فيه إن "شركة "غازبروم" الروسية أوقفت ضخ الغاز إلى المجر عبر الأراضي الأوكرانية منذ الساعة 7 صباحا".

ووفقًا لبيانات مشغل نقل الغاز الألماني "غاسكاد"، انخفض ضخ الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا بمقدار 4 مرات مقارنة باليوم الماضي.

هذا وحطم سعر الغاز في أوروبا عند افتتاح التداول اليوم الأول من تشرين الأول/أكتوبر مرة أخرى رقمًا قياسيًا تاريخيا ووصل تقريبًا إلى 1.2 ألف دولار لكل ألف متر مكعب.