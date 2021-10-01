الحكومة الروسية تمدد حظر استيراد السلع الغذائية حتى نهاية عام 2022

مددت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، الحظر على استيراد السلع الغذائية حتى نهاية عام 2022، تم نشر المرسوم ذو الصلة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في الوثيقة: "حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، فرض حظر على استيراد المنتجات الزراعية والمواد الخام والأغذية إلى روسيا، والتي تكون بلدان منشئها هي؛ الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، ومملكة النرويج وأوكرانيا وجمهورية ألبانيا والجبل الأسود وجمهورية أيسلندا وإمارة ليختنشتاين والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، بحسب القائمة الواردة في الملحق".

الجدير بالذكر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد وقع، في أغسطس/ آب 2014 ، على مرسوم حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية والأجبان والمواد الغذائية، إلى روسيا من الدول التي فرضت قبل ذلك عقوبات ضد روسيا وهي: الولايات المتحدة الأميركية، دول الاتحاد الأوروبي، كندا، النمسا، النرويج، أوكرانيا، ألبانيا، الجبل الأسود، أيسلندا وليختنشتاين، ومن 1 يناير/ كانون الثاني 2016 من أوكرانيا.

وأدرجت بريطانيا بشكل منفصل، منذ عام 2021، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في قائمة البلدان المحظورة.