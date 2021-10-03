اختبار طائرة إنقاذ روسية من دون طيار في دبي... فيديو

تم اختبار الطائرة من دون طيار "Seadrone" الروسية، القادرة على العمل في جميع الأحوال الجوية، في ظل ظروف مناخية صعبة.

وتم تجربة الطائرة في دبي للوقوف على مدى جاهزيتها في ظل ظروف مناخية صعبة، تمثلت بدرجات الحرارة المرتفعة والتي وصلت لـ55 درجة، بالإضافة للرطوبة العالية، حيث وصلت لـ80 في المئة، بالإضافة للغبار والرمال في الهواء.

ويتم تسويق هذا النوع من الطائرات على أنها قادرة على العمل حتى في ظل الظروف المناخية الصعبة.

وعلق ميخائيل باراباش، مدير المشروع: "اليوم، بفضل التعاون المشترك مع ممثلين من الإمارات العربية المتحدة، أكملنا مرة أخرى البرنامج بأكمله بشكل مثالي، حيث أظهر التطورات الروسية في الطائرات من دون طيار كواحدة من الشركات الرائدة في العالم".

هذا وتم في السابق اختبار الطائرة في ظل ظروف مناخية رطبة في بحر كارا، منفذة عددا من المهام لتعود مرة أخرى إلى سطح السفينة.