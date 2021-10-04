اكتشاف فيروسات كورونا لدى الخفافيش في روسيا

أعلنت آنا سبيرانسكايا، رئيسة مجموعة علم الجينوم وتقنيات ما بعد الجينوم في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة في هيئة حماية المستهلك الروسية، أنه لم يتم حتى الآن اكتشاف فيروس كورونا SARS-CoV-2 في الخفافيش في روسيا، ولكن تم تحديد أنواع أخرى من الفيروس.

وقالت: "لم يتم العثور على SARS-СoV-2 في الخفافيش في روسيا. قمنا باختبار عينات من نحو مائتي خفاش، من أنواع مختلفة، بواسطة RT-PCR. كنا نبحث تحديدًا عن فيروسات مشابهة جدًا لـ SARS-СoV-2. لكننا لم نجد أي شيء".

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى SARS-CoV-2، هناك فيروسات كورونا أخرى في الطبيعة، والتي تم العثور عليها في الخفافيش في روسيا.

وأوضحت سبيرانسكايا أن مثل هذه الفيروسات توجد في جميع المناطق التي توجد فيها الخفافيش، ولكن حتى الآن لم تتم دراستها كثيرًا في روسيا.