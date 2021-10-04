الخارجية الروسية: موسكو لا تستبعد إعادة النظر في عقوبات مجلس الأمن ضد طالبان وتدعو لعدم التسرع

اعتبر مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الثاني لآسيا في الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن موسكو لا تستبعد إعادة النظر في العقوبات ضد طالبان (محظورة في روسيا) في مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن موسكو تدعو إلى عدم التسرع في ذلك.

موسكو-سبوتنيك. وقال كابولوف: "لا نستبعد في المستقبل مراجعة نظام العقوبات ضد طالبان، لكن في هذه المرحلة نعتقد أنه من المناسب عدم التسرع في ذلك".

وأضاف أن روسيا، في سياق تطويره لموقفه بشأن هذه القضية، سينطلق من "السياسة العملية لسلطات طالبان وتنفيذ وعودها بتشكيل هيكل سلطة شامل يعكس مصالح القوى العرقية السياسية الرئيسية في البلاد، وكذلك المواجهة الفعالة للتهديدات التي تنطلق من أراضي أفغانستان، وخاصة الإرهاب والمخدرات ".

وسيطرت حركة "طالبان" على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة- بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات- والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 آب/أغسطس الماضي.