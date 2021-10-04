الأمن الروسي يفكك خلية تابعة لـ"حزب التحرير الاسلامي" ويعتقل 8 عناصر منها

أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأنه تم القضاء في موسكو على خلية إرهابية تابعة لـ"حزب التحرير الإسلامي" المحظور في روسيا، وتم اعتقال ثمانية عناصر منها.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في البيان: "تم الكشف عن نشاط خلية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية "حزب التحرير الإسلامي" في موسكو وفي مقاطعة موسكو، واعتقال اثنين من قادتها إضافة إلى 6 آخرين"، مضيفا أن الإسلاميين قاموا بـ "أنشطة مناهضة للدستور" على أساس مبدأ إنشاء "خلافة عالمية"، وإزاحة مؤسسات المجتمع العلماني والإطاحة بالحكومة عن طريق العنف.

وأضاف البيان بأنهم قاموا على نشر إيديولوجية إرهابية بين سكان موسكو، وتمت مصادرة مواد دعائية محظورة من المعتقلين.

وتم فتح قضية جنائية ويجري التحقيق مع الأشخاص الذين قبض عليهم.

يذكر بأنه تم تصنيف "حزب التحرير الإسلامي" كحزب إرهابي، في عدد من البلدان حول العالم، وتم حظر أنشطته في روسيا بموجب قرار صدر عام 2003 عن المحكمة العليا لروسيا الاتحادية.