الدفاع الروسية تكشف عدد الأقمار الصناعية لروسيا في المدار

أعلن رئيس أركان مركز تيتوف الرئيسي للاختبار الفضائي، العقيد رومان فينوكوروف، في مقابلة مع "كراسنايا زفيزدا"، أن الكوكبة المدارية الروسية تضم اليوم أكثر من 160 مركبة فضائية. في الوقت نفسه، وفقًا له، يخضع حوالي 70% منها لإدارة المركز.

أكد فينوكوروف أن "الكوكبة المدارية تتكون من مركبات فضائية للاتصالات والملاحة والأغراض الجيوديسية والجوية، والاستشعار عن بعد للأرض ومراقبة الحالة على سطحها، والأغراض العلمية والاجتماعية والاقتصادية".

ووفقا له، تعمل الأقمار الصناعية الروسية على ارتفاعات تتراوح من 200 إلى 40 ألف كيلومتر، حسب الغرض والمهام.

وأضاف فينوكوروف: "يتم استخدام أكثر من 80 نوعًا من المعدات الراديوية لأغراض مختلفة، للسيطرة على كل نوع من المركبات الفضائية في المركز الرئيسي".

اليوم، يتم إمداد المركز بمركبات فضائية جديدة. وفقًا لفينوكوروف، يتم تقديم قاعدة عناصر حديثة ومنصات أقمار صناعية عالمية بنشاط.

ولخص رئيس أركان مركز تيتوف الرئيسي للاختبار الفضائي: "كل يوم يعمل حوالي ألف فرد عسكري ومدني على مدار الساعة، ويتم إجراء أكثر من 1500 جلسة للسيطرة على المجموعة المدارية للمركبة الفضائية في الوحدات العسكرية والتقسيمات الفرعية للمركز الرئيسي".

يوم الاثنين 4 أكتوبر/ تشرين الأول، تحتفل قوات الفضاء بعيد تأسيسها الـ64. في مثل هذا اليوم من عام 1957، تم إطلاق أول قمر صناعي بنجاح من محطة بايكونور الفضائية.