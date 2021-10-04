الكشف عن مشكلة تعيق التحضير للقاء الرئيسين الروسي والأوكراني

لا ينفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية عقد اللقاء مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ولكنه لم ير مبررا لعقد هذا اللقاء حتى الآن.

وقال المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف للصحفيين، في رد له على سؤال بشأن إمكانية عقد اللقاء بين بوتين وزيلينسكي قبل نهاية العام: "لا يوجد ما يمهد لعقد اللقاء. ولم ينف الرئيس بوتين إمكانية اللقاء. وأعلن استعداده. ولكن حبذا لو تم أولاً تحديد المواضيع التي يمكن أن يناقشها رئيسا روسيا وأوكرانيا. إلا أننا لا نرصد تقدما في هذا الاتجاه".

وقد ادعى زيلينسكي أن مقربين من بوتين يمنعون عقد اللقاء مع الرئيس الأوكراني. وذكر مراسل قناة RT أن زيلينسكي قال إن لقاءه ببوتين قد يحقق نتيجة مفاجئة.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، سيرغي نيكيفوروف، إن من الممكن أن يتناول اجتماع زيلينسكي مع بوتين مناقشة "احتلال" القرم، حسب مصادر إعلامية أوكرانية.

وتدهورت العلاقات الأوكرانية الروسية بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014 والذي سيطر بطريقه مناوئون لروسيا على المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية. ووصف نظام الحكم الجديد في أوكرانيا استعادة شبه جزيرة القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية بـ"الاحتلال الروسي"، واتهم روسيا أيضا بتوفير الدعم لسكان جنوب شرق أوكرانيا الذين أيدوا قيام جمهوريتين شعبيتين في منطقة دونباس.