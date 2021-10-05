أحدث بندقبة قنص من إنتاج "كلاشنيكوف" تستعد لدخول الخدمة...فيديو

انتهت روسيا من اختبار أحد أحدث منتجات شركة كلاشنيكوف المصنعة للأسلحة النارية، وهي بندقية قنص تحمل اسم رئيس فريق المخترعين تشوكافين.

وقال مصدر في شركة كلاشنيكوف لـ"سبوتنيك" إن البندقية الجديدة اجتازت الاختبار الرسمي بنجاح وإن صناعها ينتظرون دخولها الخدمة العسكرية.

وكان مصدر آخر في شركة كلاشنيكوف قد صرح، في وقت سابق، أن بندقية تشوكافين تمثل جيلا جديدا من البنادق، وتضمن إصابة الأهداف المنفردة على بعد 1 كيلومتر بالطلقة الأولى.

وتستخدم بندقية تشوكافين نوعين من الذخائر، الخراطيش الروسية عيار 7.62/54 وخراطيش حلف شمال الأطلسي عيار 7.62/51. ويبلغ وزن البندقية دون خراطيش 4.6 كيلوغرام. وطولها 115 سنتيمترا. ويتسع مخزنها لـ10 خراطيش.

وتم إنتاج بندقية تشوكافين كبديل لبندقية دراغونوف التي دخلت الخدمة العسكرية في عام 1963. وتتميز بندقية دراغونوف ببساطة الاستخدام وتتمتع بمتانة عالية، ولكنها لم تعد توافق متطلبات عصرنا الراهن بخصوص مدى إصابة الهدف بالطلقة الواحدة.