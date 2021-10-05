نائب عمدة موسكو: من الممكن إطلاق سيارات أجرة دون سائق في العاصمة العام الجاري

قال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل مكسيم ليكسوتوف، إن سيارات الأجرة دون سائق قد تظهر قريبًا في العاصمة الروسية موسكو.

وقال ليكسوتوف في مقابلة مع "فيدوموستي": "ربما ستصبح موسكو هذا العام ثاني عاصمة عالمية بعد بكين والأولى في أوروبا تطلق سيارات أجرة دون سائق".

وتشكل سيارات الأجرة في العاصمة الروسية موسكو أحد أهم وسائل النقل حيث تقل 909 آلاف شخص يوميا.

وأعلن نائب رئيس إدارة النقل في العاصمة موسكو، دميتري برونين، في وقت سابق: "تقل سيارات الأجرة 909 آلاف شخص يوميا، ويبلغ متوسط كل رحلة من 10 إلى 15 دقيقة".

وأشار إلى أن تدفق ركاب سيارات الأجرة في موسكو قد تغير إلى حد ما، حيث أنه لم يتم استعادة الحركة الجوية الدولية بالكامل، إضافة إلى انخفاض عدد الطلبات إلى المطارات بشكل كبير.

وأضاف برونين أن "أكثر من 100 سيارة أجرة تقوم يوميا بنقل الأطباء لمعاينة المرضى، وتم القيام بأكثر من 42 ألف رحلة للعاملين في المجال الطبي بسيارات الأجرة".