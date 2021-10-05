بيسكوف: الكرملين يستعمل اتصالات خاصة والخلل العالمي في الشبكات الاجتماعية لم يؤثر على عمله

أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن الخلل الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتسآب، لم يؤثر على عمل الكرملين، موضحا أن موظفي الكرملين لا يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في اتصالاتهم.

وقال بيسكوف: "بالنسبة لأمور العمل، نستخدم خطوط الاتصالات الحكومية الخاصة، نحن لا نثق بالمسنجر في مجال العمل، وهذا غير مسموح به أصلا، أما بالنسبة لعمل الموقع الإلكتروني الرئاسي، فهو عمل دون انقطاع".

أكدت شركة فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب بعطل جميع منصاتها لاكثر من 6 ساعات.

وقالت الشركة في بيان: "أدت تغييرات الإعدادات في أنظمة التوجيه الأساسية المسؤولة عن تنسيق شبكة الإنترنت ومراكز البيانات لدينا إلى حدوث مشكلات أدت إلى قطع الاتصالات، وتوقفت الخدمات عن العمل".

في الوقت نفسه، أكدت شركة "فيسبوك" أن انقطاع شبكة التواصل الاجتماعي إلى جانب موقع "إنستغرام" و"واتساب" عن العمل لم يؤد إلى تسرب أو كشف بيانات المستخدمين.

وأعلن فريق المهندسين المشرف على عمل موقع "فيسبوك" أن سبب انقطاع عمل الشبكة، مساء أمس الاثنين، كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية.

وواجهت منصات "فيسبوك" و"ميسينجر" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، منذ مساء الاثنين، عطلا كبيرا أسفر عن تعليق عملها على نطاق عالمي ما استمر لحوالي 7 ساعات.