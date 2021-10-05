تعرض سفينة للثقب في البحر الأبيض شمالي روسيا

تعرضت سفينة خاصة على متنها 5 أشخاص لحادث ثقب وتسرب مياه في البحر الأبيض شمالي روسيا.

قال المتحدث باسم خدمة الطوارئ الروسية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن سفينة خاصة على متنها خمسة أشخاص تعرضت للثقب في البحر الأبيض بالقرب من ساحل منطقة مورمانسك.

الجدير بالذكر أن البحر الأبيض يقع شمال غربي روسيا، أي الجزء الأوروبي من روسيا، وله تسمية مشابهة إلى حدا ما للبحر الأبيض المتوسط، لكن أطلق عليه هذا اللقب بسبب قربه من القطب الشمالي وتساقط الثلوج الكثيف في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن السفينة التي تعرضت لحادث ثقب في البحر الأبيض تحمل اسم "فافوريت"، وبحسب البيانات الأولية يتواجد 5 أشخاص على متنها.