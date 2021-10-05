الكرملين يكشف كيف سيحتفل الرئيس الروسي بعيد ميلاده هذا العام

كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، خطط الرئيس فلاديمير بوتين للاحتفال بعيد ميلاده في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال بيسكوف: "على حد علمي، لدى الرئيس بوتين خطط عمل في يوم عيد ميلاده ، كما تعلمون هو يعقد اجتماعات عمل بشكل مستمر".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "لا أحد يشك في أن الرئيس سيحتفل في المساء بالعيد مع أسرته وأصدقائه".

هذا ويحتفل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء القادم، بعيد ميلاده التاسع والستين.

ولد الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1952 في مدينة لينينغراد (سان بطرسبورغ حاليا).

الجدير بالذكر أن الرئيس الروسي احتفل بأعياد ميلاده السابقة إما بالذهاب إلى التايغا الروسية أو لعب مباراة هوكي مع أصدقائه.