الخارجية الروسية حول مقترح أمريكي لطرد 300 دبلوماسي: لا يوجد لدينا هذا العدد في واشنطن

علقت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على مقترح قدمه نواب أمريكيون في الكونغرس لطرد 300 دبلوماسي روسي من أمريكا، مؤكدة أن موسكو لا يوجد ليها هذا العدد من الدبلوماسيين الروس في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين اقترحوا طرد 300 دبلوماسي روسي من البلاد، يسعون، على ما يبدو، إلى إغلاق البعثات الخارجية الأمريكية في روسيا".

وأكدت الخارجية الروسية أنها "لا يجب أن نذكر (هؤلاء الأعضاء) أنه لا يوجد مثل هذا العدد من الدبلوماسيين الروس في واشنطن، أم أن أعضاء الكونغرس، الذين يفتقرون للمعرفة الجيدة في العلاقات الدولية، احتسبوا أيضا الموظفين الدبلوماسيين الروس العاملون في البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة؟".

الجدير بالذكر أن تصريحات الخارجية الروسية تأتي على خلفية طلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المؤثرين والفاعلين، من الرئيس جو بايدن، طرد 300 دبلوماسي روسي من البلاد إذا لم توافق السلطات الروسية على توسيع السفارة الأمريكية في موسكو، بحسب رسالة نُشرت على الموقع الإلكتروني تابع للسيناتور الجمهوري ماركو روبيو.