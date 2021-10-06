كومنولث": مالي قد تطلب ما يصل إلى عدة آلاف من الخبراء العسكريين الروس"

قال ألكسندر إيفانوف، المدير العام لـ"كومنولث" منظمة ضباط الأمن الدولية (SOMB)، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنه يجب إرسال من ألف إلى عدة آلاف من المدربين العسكريين من روسيا إلى مالي.

تقدم (SOMB) خدمات التدريب العسكري في العديد من دول العالم، ولا سيما في جمهوريات أفريقيا.

وقال إيفانوف: "يمكنني أن أفترض أن العمل الفعال، مع الأخذ في الاعتبار كيف أتخيل الوضع في البلد (مالي) ومستوى هياكلهم المسلحة، قد يتطلب من واحد إلى عدة آلاف من المدربين، لكنني لا أستطيع أن أقول أرقاما دقيقة".

في سبتمبر/أيلول، اتصلت السلطات المالية بشركة روسية خاصة، على خلفية قرار فرنسا تقليص وحدتها العسكرية بشكل كبير في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يضع على عاتق السلطات المحلية مهمة مقاومة الإرهابيين.

وأرسلت روسيا أربع طائرات هليكوبتر قتالية إلى مالي بموجب عقد سابق، طائرتان من طراز "Mi-171Sh" واثنتان من طراز "M-17V5".