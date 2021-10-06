الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع بلينكن هاتفيا الاتفاق النووي الإيراني

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هاتفيا مع نظيره الأميركي، أنطوني بلينكين، آفاق الاستئناف والتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى عدد من القضايا على جدول الأعمال الثنائي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الأمريكي: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول آفاق استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني".

وأضافت الخارجية: "كما ناقشا أيضا عددًا من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي".

يذكر أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران اختتمت في الـ20 من يونيو/حزيران الماضي.

هذا وانسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق المبرم في عام 2015 مع إيران وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا الذي يهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.