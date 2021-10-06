شركة "تاتنفط" الروسية تستأنف العمل في بعض حقول النفط بليبيا

أعلنت شركة "تاتنفط" الروسية، اليوم الأربعاء، عن استئناف أعمالها في بعض حقول النفط في ليبيا.

وجاء هذا الإعلان على لسان مساعد مدير عام شركة "تاتنفط" الروسية، فاسيلي موزغوفوي، الذي قال "تم استئناف العمل في ليبيا، ليس في جميع المناطق".

وأضاف موزغوفوي قائلا "لقد وقعنا أربع اتفاقيات تقاسم الإنتاج، لكن الظروف الصعبة قائمة، لكننا بدأنا العمل مرة أخرى في حقول محددة".

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، في الـ16 من آذار/مارس الماضي، السلطة بشكل رسمي للبدء في إدارة شؤون البلاد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بنهاية العام الجاري.