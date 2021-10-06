الكرملين يعلق على مقترح أمريكي لطرد 300 دبلوماسي روسي

علق دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، على مقترح قدمه نواب أمريكيون في الكونغرس لطرد 300 دبلوماسي روسي من أمريكا، مؤكدا عدم وجود هذا العدد من الدبلوماسيين الروس في واشنطن.

ووصف بيسكوف في تصريحات للصحفيين هذه المطالب بـ "العاطفية" مشيرا إلى أن "الناس هناك لا يعرفون حتى عدد الدبلوماسيين الروس العاملين على أراضيهم".

وأشار بيسكوف إلى إن توتر العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يزيد من معاناة شعبي البلدين، التي تكمن في عدم قدرة مواطني البلدين على استخراج تأشيرات الدخول".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين اقترحوا طرد 300 دبلوماسي روسي من البلاد، يسعون، على ما يبدو، إلى إغلاق البعثات الخارجية الأمريكية في روسيا".

وأكدت الخارجية الروسية أنها "لا يجب أن نذكر (هؤلاء الأعضاء) بأنه لا يوجد مثل هذا العدد من الدبلوماسيين الروس في واشنطن، أم أن أعضاء الكونغرس، الذين يفتقرون للمعرفة الجيدة في العلاقات الدولية، احتسبوا أيضا الموظفين الدبلوماسيين الروس العاملين في البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة؟".

الجدير بالذكر أن تصريحات الخارجية الروسية تأتي على خلفية طلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المؤثرين والفاعلين، من الرئيس جو بايدن، طرد 300 دبلوماسي روسي من البلاد إذا لم توافق السلطات الروسية على توسيع السفارة الأمريكية في موسكو، بحسب رسالة نُشرت على الموقع الإلكتروني التابع للسيناتور الجمهوري ماركو روبيو.