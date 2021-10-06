بيسكوف يحدد أسباب الارتفاع غير المسبوق لأسعار الغاز في أوروبا

كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن أسباب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا.

وقال بيسكوف، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى مستوياتها، حتى الآن، إن أسعار الغاز حققت نموا غير مسبوق بسبب جملة من العوامل المتزامنة.

ومن بين العوامل المسببة لارتفاع أسعار الغاز، التي تحدث عنها بيسكوف ، هي ارتفاع معدل استهلاك الغاز لتوفير الطاقة اللازمة للنهوض الاقتصادي في حين تظل خزانات الغاز تحت سطح الأرض غير ممتلئة، بالإضافة انخفاض إنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، وانخفاض العرض في سوق الغاز.

وعلى الرغم من أن روسيا تعد من كبار موردي الغاز لأوروبا، إلا أن بيسكوف أشار إلى أن أسباب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لا تتعلق بروسيا، مؤكدا أن روسيا حريصة على تجنب ما يمكن أن يعرقل "التنمية المستدامة التي نعطيها أولوية قصوى".

وأشار بيسكوف إلى أن أوروبا راهنت على إنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، ولكنها شهدت هذا العام انخفاضا في قوة الرياح.

واعتبر بيسكوف أن هذه الأسباب في المجمل تجعل من مسائل الطاقة تحتاج إلى حل شامل مدروس مثل الحلول التي تطرحها القيادة الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد لفت إلى نتائج التنمية غير المتوازنة لصناعة الطاقة في أوروبا، مشددا على ضرورة التحول التدريجي لاستغلال مصادر الطاقة البديلة.

وبدورها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في وقت لاحق إلى ضرورة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن هذا سيؤدي إلى استقرار أسعار الطاقة واستقلال الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.