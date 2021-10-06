لافروف: موسكو وطهران اتفقتا على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في إيران في أقرب وقت ممكن

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو وطهران اتفقتا على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في إيران في أقرب وقت ممكن.

وقال لافروف عقب المباحثات مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان: "تعمل إداراتنا المعنية بنشاط على هذا الأمر. وتم توقيع عقد لتزويد جمهورية إيران الإسلامية بـ"سبوتنيك V"، واتفقنا على اتخاذ تدابير للإسراع في عمليات الإنتاج".

وأعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في يونيو الماضي، أن إيران بدأت في إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس "كورونا"، وأن أول دفعة للاختبار أصبحت جاهزة.

وجاء في بيان الصندوق الروسي: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وإحدى الشركات الدوائية الرائدة في إيران "أكتوفيركو"، عن إنتاج مجموعة اختبار للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في البلاد".

ووقعت إيران في كانون الثاني/يناير الماضي أول اتفاقية تعاون مع روسيا بشأن لقاح "سبوتنيك V"، بما في ذلك إنتاجه في الجمهورية الإسلامية، وتم تسليم الدفعة الأولى من اللقاح إلى إيران في أوائل شباط/فبراير الماضي، حيث أصبح اللقاح الروسي أول عقار تبدأ به السلطات الإيرانية التطعيم في البلاد.