الغرب يقيم تصوير فيلم سينمائي روسي في الفضاء

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحدث التاريخي حيث علق أحدهم "لقد أظهروا أنه ليس لديهم مثيل في صناعة الفضاء".

ونشرت قناة على موقع "يوتيوب" وصول الطاقم إلى الفضاء تحت تعليق "الروس يتقدمون على الجميع مرة أخرى".

وصل طاقم تصوير أول فيلم سينمائي في الفضاء الخارجي إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الفضاء "سويوز إم إس-19"، التي تحمل على متنها الممثلة الروسية يوليا بريسيلد والمخرج كيم شيبينكو، في مهمة تستمر لمدة 12 يوما، وذلك حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من موقع الإطلاق من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

ووفقا للبث المباشر على موقع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، فإن مركبة الفضاء واجهت متاعب أثناء التحامها أوتوماتيكيا بالمحطة الفضائية الدولية، وهو ما جعل قائد المركبة رائد الفضاء أنطون شكابليروف المخضرم الذي شارك في 3 بعثات فضائية، يتخذ قرارا بالالتحام يدويا.

وسوف تقضي الممثلة والمخرج 12 يوما في محطة الفضاء الدولية. ومن المقرر أن يعودا في الـ17 من تشرين الأول/أكتوبر.

ويخطط الطاقم لتصوير مقاطع من فيلم "التحدي"، الذي يروي قصة طبيبة تقوم بدورها الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد، تم استدعاؤها للصعود إلى محطة الفضاء بهدف إنقاذ أحد أفراد الطاقم .