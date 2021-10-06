مجلس الأمن الروسي: الإرهابيون في عدد من الدول يحاولون استخدام مرضى كورونا لإصابة المدنيين

صرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، يوري كوكوف، اليوم الأربعاء، أن الإرهابيين في الخارج يهتمون بشدة بإمكانيات استخدام العوامل البيولوجية المسببة للأمراض والمواد الكيميائية السامة.

وقال كوكوف لوكالة "سبوتنيك"، إن الإرهابيين يقومون بتجنيد العلماء في هذا المجال والمدرسين وحتى طلاب الجامعات.

وأشار كوكوف إلى أن الإرهابيين في عدد من الدول يحاولون استخدام المصابين بفيروس كورونا لإصابة المدنيين.

وأضاف: "تم تسجيل تطلعات الإرهابيين للوصول إلى المعلومات المتعلقة بتصنيع أسلحة الدمار النووي والكيميائي والبيولوجي، فضلاً عن اهتمامهم المتزايد بإمكانية استخدام العوامل البيولوجية المسببة للأمراض والمواد الكيميائية السامة".

وأتابع: "وللقيام بذلك، يقوم الإرهابيون بتجنيد متخصصين في هذه الصناعة عن قصد، بما في ذلك المعلمين وطلاب المؤسسات التعليمية الكيميائية والبيولوجية".