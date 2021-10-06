الخارجية: روسيا تعول على العمل البناء مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي

أعلن مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، بأن روسيا تعول على العمل البناء مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحوارات الماضية مع واشنطن بهذا السياق تبعث على التفاؤل الحذر.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال يرماكوف فى بيان أدلى به خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن باتفاقات القمة التي جرت في 16 يونيو/حزيران في جنيف بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة ، بشأن البدء في حوار شامل حول الاستقرار الاستراتيجي والذي تتمثل مهمته الرئيسية في وضع الأساس لإجراءات مستقبلية لضبط التسلح والحد من المخاطر.

ولفت إلى أن روسيا والولايات المتحدة تمكنتا خلال القمة الروسية - الأمريكية التي جرت في جنيف من التوصل بشكل مشترك إلى بعض القرارات الهامة والبناءة.

منها على وجه الخصوص، تمديد معاهدة ستارت 3 لمدة خمس سنوات، فضلا عن تأكيدهما بعدم جواز الحرب النووية، والذي دعت له روسيا منذ فترة.

وأضاف، "نتطلع إلى عمل مشترك بناء لإيجاد صيغة مشتركة لتقريب المواقف على أساس مراعاة المصالح المتبادلة".

هذا وكانت قد جرت الخميس الماضي، جولة جديدة من المشاورات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي في جنيف.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في الـ28 من يوليو/تموز الماضي، عقب مشاورات جنيف حول الاستقرار الاستراتيجي، [الجولة الأولى] أن واشنطن ملتزمة بتقليل مخاطر الصراع المسلح وخطر الحرب النووية.

والتقى الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بادين، في جنيف يوم 16 يونيو/حزيران الماضي، في أول قمة تجمعهما منذ تولي بايدن الرئاسة.

وأعلن الرئيسان، في بيان مشترك إطلاق حوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي، والذي سيكون جوهرياً ونشطاً، مؤكدين تمسك موسكو وواشنطن بضرورة منع نشوب حرب نووية.

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