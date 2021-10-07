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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع مع العسكريين المشاركين في العملية العسكرية لمحاربة الإرهاب في سوريا، 28 ديسمبر 2017

    من تسلق الجبال إلى لعب الهوكي... كيف قضى الرئيس الروسي أعياد ميلاده الـ21 السابقة؟...صور

    © Sputnik . Grigory Sysoev
    روسيا
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    يحتفل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذا العام بعيد ميلاده مع العائلة والأصدقاء في المساء بعد يوم عمل، لكن الحال ليس كذلك دائما في أعياد ميلاده السابقة.

    نشر موقع "yandex zen" الروسي، معلومات تفصيلية عن الأماكن والأجواء التي احتفل فيها الرئيس الروسي بأعياد ميلاده منذ أن تولى رئاسة البلاد قبل 21 عاما.

    احتفل بوتين بعيد ميلاده الأول كرئيس عام 2000 في بافلوفسك بالقرب من سانت بطرسبرغ، في عيد ميلاده الـ 48، تم تهنئته من قبل النجم السينمائي ميخائيل بويارسكي والموسيقي الشهير فاليري جيرجيف ومدرب الجودو أناتولي راكلين، كما قدمت الفنانة زينايدا سوتينا إلى الرئيس لوحتها "دانا" التي أعجب بها قبل 6 سنوات في معرض في فرانكفورت أم ماين.

    الرئيس الروسي بوتين يحضر القداس في نوفغورود
    © Sputnik . Mikhail Klimentyev
    بوتين يفاجئ المواطنين بزيارة أحد أقدم الكنائس في عيد الميلاد... فيديو وصور

    في عيد ميلاده عام 2001، عقد بوتين اجتماعاً عسكرياً طارئاً فيما يتعلق بالأحداث في أفغانستان، حيث بدأت العملية العسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا في ذلك اليوم. بعد ذلك، احتفل بعيد ميلاده التاسع والأربعين مع عائلته في منزل بالقرب من موسكو في منطقة نوفو أوغاريفو.

    احتفل الرئيس بعيد ميلاده الخمسين عام 2002 في كيشيناو بعد قمة رابطة الدول المستقلة، قدم رئيس مولدوفا، فلاديمير فورونين، لبوتين تمساحًا من الكريستال، وفي المساء أقام بوتين مأدبة عشاء لأعضاء الحكومة وقيادة الجمعية الفيدرالية والسلطات قضائية والمدعين العامين ووكالات إنفاذ القانون وكبار القادة العسكريين في موسكو.

    قرر تجار المجوهرات الروس مفاجأة بوتين بهدية غير متوقعة وصنعوا نسخة طبق الأصل من قبعة مونوماخ المصنوعة من فرو السمور والزمرد واللآلئ بمناسبة عيد ميلاده الخمسين، عمل أكثر من 70 شخصًا على صنعها، ولكن الهدية اعتبرت غير مقبولة وتقرر بيعها بالمزاد وتحويل العائدات إلى صندوق دعم الأطفال.

    وفي عام 2003، أمضى بوتين عيد ميلاده في سان بطرسبرغ، التقى مع قادة كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان في إطار قمة منظمة "تعاون آسيا الوسطى"، وفي المساء عقد محادثات في قصر قسنطينة مع المستشار الألماني غيرهارد شرودر.

    © Sputnik . Алексей Панов
    عيد ميلاد بوتين 2003

    في مثل هذا اليوم من عام 2006، التقى بوتين فالنتينا ماتفيينكو الحاكم السابق لمدينة سان بطرسبرغ والرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الروسي.

    في الذكرى الخامسة والخمسين لميلاد بوتين عام 2007، أقيم حفل في قاعة كاثرين بقصر الكرملين الكبير في موسكو حضره أعضاء مجلس الأمن والقيادة العسكرية للبلاد وأفراد أسر الجنود الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم، قال بوتين في ذلك الوقت: "أنا ألتقي اليوم بأشخاص أحترمهم بشدة".

    قضى بوتين عيد ميلاده التالي عام 2008، مرة أخرى في سان بطرسبرغ، وشارك في عرض فيلم، "تعلم الجودو مع فلاديمير بوتين" الشهير، وعقد اجتماعا حول تطوير التصوير السينمائي المحلي، وشرب الشاي مع طلاب جامعة نقابات العمال الإنسانية، وقدم له شبل نمر كهدية.

    فلاديمير بوتين يقدم نمرا صغيرا إلى الصحفيين
    © Sputnik . Aleksiy Nikolskiy
    فلاديمير بوتين يقدم نمرا صغيرا إلى الصحفيين

    في عام 2009، التقى بوتين في عيد ميلاده مع كبار الكتاب الروس في متحف بوشكين في موسكو، قدم له كتب من صفوة أعمال الكتاب.

    احتفل بوتين مرة أخرى بعيد ميلاده الثامن والخمسين في سان بطرسبرغ عام 2010، حيث أقام اجتماعا مع ممثلي النقابات العمالية حول تطوير الجامعات وأسلوب البحث العلمي.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عطلته في سيبيريا
    © Sputnik . Алексей Дружинин
    عرض علامة تجارية جديدة بمناسبة عيد ميلاد بوتين... صور

     في عام 2011، تحدث بوتين في عيد ميلاه التاسع والخمسين في العاصمة موسكو حيث عقد جتماعا حول مجمع الصناعات الدفاعية.

    وفي عيد ميلاده الستين في عام 2012، لم تكن هناك أي احتفالات أو أنشطة ظاهرة على الإعلام، حيث احتفل احتفل الرئيس الروسي بعطلة في سان بطرسبرج مع عائلته.

    بينما في عيد ميلاده الحادي والستين احتفل الرئيس الروسي في إندونيسيا في جزيرة بالي، حيث عقدت هناك قمة "الابيك"، عندما دخل بوتين الجناح في الصباح، غنى الزعيم الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو أغنية "عيد ميلاد سعيد لك"، كما عزفها بنفسه على الغيتار، وبدأ المشاركون الآخرون في الاجتماع بالغناء، ثم قدم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لبوتين مشروبًا كحوليًا يابانيًا تقليديًا، كما قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ لبوتين كعكة العيد.

    في عام 2014، أخذ بوتين يومًا إجازة لأول مرة وسافر إلى تايغا في سيبيريا، في هذا اليوم، سار ما يقرب من تسعة كيلومترات عبر الجبال، وبعد ذلك بيومين، في افتتاح اجتماع لمجلس الرياضة الرئاسي، اعترف بوتين مازحا بأنه ما زال يتألم من المشوار الشاق.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019

    أما في 2015، فعقد الرئيس اجتماعا مع وزير الدفاع حول العملية العسكرية في سوريا، وفي المساء سجل سبعة أهداف أثناء اللعب على الجليد في ملعب بوك في سوتشي كجزء من فريق نجوم"NHL"، وهزم الفريق الوطني لدوري الهوكي بنتيجة 15:10.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مباراة للهوكي مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، إضافة إلى عدد من لاعبي الهوكي المشهورين، في الساحة الحمراء في موسكو 25 ديسمبر 2019
    © Sputnik . Aleksei Druzhinin
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مباراة للهوكي مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، إضافة إلى عدد من لاعبي الهوكي المشهورين، في الساحة الحمراء في موسكو 25 ديسمبر 2019

    في عام 2017، طار الزعيم الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني إلى عيد ميلاد بوتين الخامس والستين في سوتشي، وأحضر كهدية صورة مطرزة له هو وبوتين يتصافحان على خلفية كاتدرائية القديس باسيل والكولوسيوم.

    بعد بضعة أيام، قدم رئيس تركمانستان قربانقولي بيردي محمدوف هدية عيد ميلاد أخرى لا تُنسى إلى بوتين، حيث قدم الجرو الألباي الشهير.

    كما زار برلسكوني صديقه بوتين في عيد ميلاده وفي عام 2018، والتقطا صورة على ساحل البحر الأسود، والتي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

    في عام 2019، قبل أيام قليلة من عيد ميلاده الـ 67، غادر الرئيس إلى التايغا مجددا، حيث قال بيسكوف أن الرئيس استمتع بالطبيعة الخريفية، كان بوتين يستريح بصحبة وزير الدفاع، تسلقوا الجبال وقطفوا الفطر.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019
    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتنزه بصحبة وزير الدفاع سيرغي شويغو في سيبيريا، 7 أكتوبر 2019

    وفي العام الماضي، تلقى بوتين هدية غير عادية من رئيس هيئة الأركان العامة عندما أعلمه عن الاختبار الناجح لصاروخ زيركون الأسرع من الصوت، ليسجل ذلك الإنجاز قفزة كبيرة في مجال تصنيع الأسلحة الروسية ويفتح آفاق تطوير جديدة.

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