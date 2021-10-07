روسيا تلوح بتقليص عدد ممثلي الناتو في موسكو

قال فلاديمير دجباروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للمجلس الفيدرالي، إن روسيا من المحتمل أن تقلص تمثيل "الناتو" إلى الحد الأدنى في موسكو كردة فعل على الحلف.

حيث أكد الحلف أنه يعتزم ترحيل ثمانية ممثلين عن الاتحاد الروسي في الحلف، لتقليص عدد الأفراد إلى عشرة.

وقال جباروف اليوم الخميس "هناك مكتب للناتو في موسكو، وهناك العديد من الضباط، سنرد بشكل كاف، وللجانب الروسي كل الحق في تقليص مهمة الناتو إلى الحد الأدنى".

وأضاف جباروف تعليقًا على طرد ممثلي روسيا في الناتو: "إن كان هناك 10 أو 18 شخصًا، فلن يتغير شيء".

وشدد على أن العلاقات بين روسيا والناتو حاليًا في مستوى متجمد لدرجة أنه لا داعي للحديث عن تطوير العلاقات في المستقبل القريب.