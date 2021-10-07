الدفاع الروسية تفرض عقوبات مسلكية بحق ضباط شاركوا في عرس قيصري تاريخي

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الأربعاء، عن فرض عقوبات مسلكية بحق ضباط وجنود شاركوا بحفلة عرس تخص ابن العائلة والسلالة القيصرية الروسية، الدوق غيورغي رومانوف، في مدينة سان بطرسبورغ.

وذكر مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك" أن وزير الدفاع الروسي اتخذ تدابير تأديبية ومسلكية بحق المسؤولين والضباط والجنود الذين شاركوا بحفل الزواج الخاص بالدوق غيورغي رومانوف، في كاتدرائية القديس إسحاق بمدينة سان بطرسبورغ.

وبحسب المصدر، أصدر الوزير شويغو أمرا عسكريا يتعلق بكل الجنود الذي شاركوا بالحفل دون العودة إلى القيادة العسكرية المركزية وطلب الإذن بذلك.

وتم اتخاذ التدابير بناءا على تحقيق عسكري داخلي أثبت منه خلاله انتهاك بعض الأفراد والضباط المسلكيات والقوانين العسكرية المتعلقة بالقانون العسكري.

وفي وقت سابق، أقام ابن العائلة والسلالة القيصرية الروسية، الدوق غيورغي رومانوف، عرسا في مدينة سان بطرسبورغ مع حضور مدعوين من عائلات ملكية من مختلف العالم.