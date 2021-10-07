روسيا توجه دعوة لممثلي "طالبان" للمشاركة في لقاء "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص بأفغانستان، زامير كابولوف، أن روسيا وجهت دعوة لممثلي حركة "طالبان" للمشاركة في اجتماع "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان في 20 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال إن كانت الدعوة وجهت: "نعم"، ولم يحدد الدبلوماسي من يترأس وفد طالبان.

وأضاف كابولوف في سياق آخر، ردا على سؤال حول الحدود الطاجيكية الأفغانية "لا يوجد توتر على الحدود كان هناك فقط تصريحات من كلا الجانبين، الآن كل شيء هادئ، بكل الأحوال ليس لدي أي معلومات عن وجود اضطرابات أو اشتباكات".

وسيطرت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة- بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات- والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 أغسطس/آب الماضي.