الخارجية الروسية تعرب عن قلقها بسبب نمو نشاط مقاتلي "داعش" في أفغانستان

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، أن بلادها قلقة من نمو نشاط مقاتلي "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في أفغانستان.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نحن قلقون إزاء زيادة نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في أفغانستان. لقد قام عناصر تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) بهجوم إرهابي كبير قرب مسجد وسط كابول أسفر عن مقتل 20 مدنيا وإصابة أكثر من 30".

وأضافت زاخاروفا: "نرصد بقلق بالغ أنشطة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في محيط السفارة الروسية في كابول. في الـ 4 من شهر تشرين الأول/أكتوبر، تم القضاء على خمسة من مقاتلي هذه المجموعة الإرهابية".

وتابعت: "روسيا تدعو السلطات الأفغانية إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمن البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول".

أعلن المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الروسية في كابول، يفغيني غوروف، يوم الإثنين الماضي، القضاء على مجموعة من خمسة مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" [المحظور في روسيا] بالقرب من السفارة الروسية، واستسلام ثلاثة مسلحين آخرين.

وقال المتحدث لوكالة سبوتنيك: "سمعنا ظهر اليوم دوي نيران مدافع رشاشة صادرة من الحي السكني المجاور لمجمع السفارة. قام عناصر طالبان [الحركة المحظورة في روسيا] من القضاء على خمسة من عناصر تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا]، كما استسلم ثلاثة آخرون لهم".

وبحسب قوله: "ربما كان ذلك بسبب الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم أمس بالقرب من المسجد، والذي أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا في انفجار عبوة ناسفة".