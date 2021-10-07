صندوق الاستثمار المباشر الروسي: لا نشك بأن لقاح "سبوتنيك V" سيعتمد من قبل الصحة العالمية

أعلن مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، اليوم الخميس، عدم وجود أي شكوك في قبول منظمة الصحة العالمية استخدام واعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي، مؤكدا ثقته بأن المنظمة العالمية لن ترفض اعتماد اللقاح.

وجاءت تصريحات دميترييف، التي نقلتها وكالة "سبوتنيك"، خلال مشاركته في "بلومبرغ إنفست جلوبال"، حيث قال إن "لا شكوك لدينا بشأن اعتماد منظمة الصحة للقاح الروسي المعتمد في العديد من الدول".

وأضاف دميترييف قائلا: "إنتاج اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" وسبوتنيك لايت سيصل إلى أكثر من 100 مليون جرعة في تشرين الأول/أكتوبر، وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر، سيأتي أكثر من 50% من إنتاج هذه اللقاحات من دول أخرى".

وتابع قائلا:"نحن نزيد الإنتاج بشكل مستمر سنقوم بإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة خارج روسيا".

ولا يستخدم "سبوتنيك لايت" حاليًا بشكل مستقل، بل تتم دراسته أيضًا بالاشتراك مع أدوية من الشركات المصنعة الأخرى.

ويعتبر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أول شركة في العالم تبرم شراكات مع مؤسسات تصنيع اللقاحات الأخرى لإجراء بحث مشترك عن توليفة المكون الأول من "سبوتنيك V" مع الأدوية الأجنبية.