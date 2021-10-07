ألمانيا ترصد توطيد النفوذ الروسي في العالم

رأت صحيفة ألمانية أن روسيا لم تتأثر بالعقوبات الغربية، بل تمكنت من توطيد نفوذها في العالم في ظل العقوبات الغربية الهادفة إلى إضعافها وإجبارها على التجاوب مع مطالب الغرب.

وتوطد روسيا نفوذها في العالم بواسطة شركاتها "روسنفط" و"لوك اويل" و"غازبروم" و"سورغوت نفط غاز" التي تسيطر على صناعة النفط والغاز والفحم في العالم، وقد سقطت دول الاتحاد الأوروبي في أسر التبعية لإمداداتها، حسب "هاندلسبلات".

ويتناقض اعتماد أوروبا على إمدادات النفط والغاز والفحم الآتية من روسيا مع سياسة الاتحاد الأوروبي الذي ما برح يضع قيودا على التعامل مع روسيا.

ولا تتوقع الصحيفة أن تتمكن أوروبا من تغيير الوضع القائم في أقرب وقت، ولكنها تتتظر حلول عصر ما بعد النفط عندما ستتمكن أوروبا من خفض المشتريات من روسيا، وتزيد نفوذها السياسي والاقتصادي عبر إنتاج "الهيدروجين الأخضر".

ولم تستبعد الصحيفة إمكانية أن تعرض روسيا هيدروجينًا أرخص للبيع، ولكنها شددت على ضرورة ألا تعبأ أوروبا بذلك.