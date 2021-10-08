روسيا تعمل على زيادة دقة نظام الملاحة العالمي "غلوناس"

أعلن مدير عام الشركة الروسية المصنعة للأقمار الصناعية، نيكولاي تيستويدوف، لوكالة "سبوتنيك" أنهم مقبلون على تطوير نظام الملاحة العالمي "غلوناس" الذي يحدد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية من خلال تزويده بأقمار صناعية جديدة توضع على مدارات عالية.

وكان النائب الأول لمدير عام وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، قد صرح أن نظام "غلوناس" ستزيد دقته عندما يتم إطلاق أقمار صناعية جديدة.

وأشار تيستويدوف إلى أن أقمار "غلوناس – في كا كا"، وهي أقمار صناعية تدور حول الأرض على مدارات على شكل قطع ناقص، يجب أن تنضم إلى مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بنظام "غلوناس" في عام 2026 أو 2027.

ويعد نظام "غلوناس" واحدا من أنظمة الملاحة العالمية الأربعة إلى جانب نظام "جي بي إس" الأمريكي ونظام "بيدو" الصيني ونظام "غاليليو" الأوروبي.