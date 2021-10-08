لافروف: "التيار الشمالي2" و"التيار التركي" مشروعان من أجل زيادة أمن الطاقة في أوروبا

روسيا انسخ الرابط 0 0

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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة أن "التيار الشمالي2" و"التيار التركي" مشروعان من أجل زيادة أمن الطاقة في أوروبا.