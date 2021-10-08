الكرملين يهنئ دمتيري موراتوف لفوزه بـ"نوبل للسلام"

قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن الكرملين يهنئ رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا"، دميتري موراتوف، لفوزه بجائزة نوبل للسلام.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "يمكننا أن نهنئ دميتري موراتوف، إنه يعمل باستمرار وفقا لمُثله العليا ويلتزم بها".

وأضاف: "إنه موهوب وشجاع"، وأردف: "بالطبع هذه علامة عالية".

وأشار بيسكوف إلى أنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس سيهنئ موراتوف شخصيًا على الجائزة.

وأعلنت لجنة نوبل في وقت سابق منح كل من الصحفي الروسي دميتري موراتوف وزميلته الفلبينية ماريا ريسا جائزة نوبل للسلام لعام 2021.