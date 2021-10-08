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    من هو الصحفي الروسي دميتري موراتوف الحاصل على "نوبل للسلام"؟

    © REUTERS / Sergei Karpukhin
    روسيا
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    أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2021 للصحفي الروسي ديمتري موراتوف، مناصفة مع الصحفية الفيليبينية ماريا ريسا لجهودهما في حماية حرية التعبير.

    وهنأ المتحدث الرسمي لسفارة الولايات المتحدة في موسكو، دميتري موراتوف لحصوله على جائزة نوبل للسلام: وقال عبر تغريدة على حسابه الرسمي: "تهانينا لصديقي دميتري موراتوف من نوفايا غازيتا لحصوله على جائزة نوبل للسلام لقوله الحقيقة... حرية الصحافة أمر بالغ الأهمية في كل مكان، وهي أكثر أهمية هنا من أي وقت مضى. أحسنت يا دميتري!".

    كان رد فعل دميتري موراتوف عاطفياً بعد سماعه نبأ فوزه بجائزة نوبل للسلام. وأشار في محادثة مع قناة وزارة الدفاع الروسية "زفيزدا"، إلى أنه يعتبر هذا مكافأة، أولاً وقبل كل شيء، لجميع الموظفين القتلى، الذين ناضلوا دائمًا من أجل حرية التعبير ومن أجل الديمقراطية.

    وهنأ الكرملين دميتري موراتوف، لفوزه بجائزة نوبل للسلام، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة: "يمكننا أن نهنئ دميتري موراتوف، إنه يعمل باستمرار وفقا لمُثله العليا ويلتزم بها".

    وأضاف: "إنه موهوب وشجاع"، وأردف: "بالطبع هذه علامة عالية".

    موراتوف... مؤسس صحيفة نوفايا غازيتا الروسية ورئيس تحريرها حاليا

    ولد دميتري أندريفيتش موراتوف في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1961 في كويبيشيف (والتي أصبحت تدعى منذ 1991 بـ سامارا).

    وفي عام 1983 تخرج من الكلية اللغوية بجامعة كويبيشيف الحكومية.

    في 1983-1985 خدم موراتوف في صفوف القوات المسلحة للجيش الأحمر السوفييتي بصفة رقيب متخصص في تصنيف أجهزة الاتصالات.

    الصحفي الروسيوديمتري موراتوف الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2021
    © AFP 2021 / NATALIA KOLESNIKOVA
    فوز الصحفي الروسي موراتوف والصحفية الفلبينية ريسا بجائزة نوبل للسلام لعام 2021
    بدأ موراتوف حياته المهنية كصحفي في صحيفة "فولجسكي كومسوموليتس"، وفي عام 1987 أصبح رئيسًا لقسم الشباب العامل في صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، وفي عام 1990 تم تعيينه محررًا لقسم الإعلام والنشر.

    في نهاية عام 1992، أصبح موراتوف أحد مؤسسي جمعية الطابق السادس للصحفيين (كان مكتب تحرير كومسومولسكايا برافدا يقع في الطابق السادس من مجمع النشر بريسّا في موسكو).

    في عام 1993، غيرت "كومسومولسكايا برافدا" اسمها لاحقًا إلى صحيفة "نوفايا غازيتا"، التي تأسست بدعم مالي من الرئيس الأول لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ميخائيل جورباتشوف. وصدر العدد الأول في 1 أبريل/نيسان 1993.

    في عام 1993 انضم إلى هيئة تحرير "نوفايا غازيتا" وأصبح نائب رئيس تحريرها، قبل أن يصبح مراسلا للصحيفة في الشيشان بين عامي 1994 – 1995، وفي 1995، تولى موراتوف منصب رئيس تحرير "نوفايا غازيتا".

    في عام 2004 أصبح موراتوف فردا من مجموعة مؤلفة من الشخصيات العامة الروسية والسياسيين والصحفيين.

    وفي عام 2005، أصبح موراتوف أحد المالكين المشاركين لمجلة "كروكوديل" في صيف عام 2008، أفادت وسائل الإعلام أنه تم تعليق النشر لأسباب مالية.

    في يونيو 2006، وخلال مؤتمر الصحف العالمي، أصبح ميخائيل غورباتشوف ورجل الأعمال والسياسي ألكسندر ليبيديف (الذي كان في ذلك الوقت عضوًا في الفصيل البرلماني لروسيا المتحدة) مالكين مشاركين لـ "نوفايا غازيتا"، برئاسة موراتوف.

    ووعد غورباتشوف بأن "تعددية الآراء ستبقى في الصحيفة على الورق، ولن يتدخل الملاك الجدد في سياسة الصحيفة". وفي آذار/مارس 2008، أعلن موراتوف أن غورباتشوف وليبيديف اقترحا إنشاء حيازة على أساس المنشور، "والتي ستشمل عدة صحف ومحطات إذاعية وموارد إنترنت وربما خدمة اجتماعية خاصة بها". في أوائل يونيو 200 ، تم تسجيل الحيازة الإعلامية، التي سميت "الوسائط الجديدة".

    عمل موراتوف ليس فقط في وسائل الإعلام المطبوعة، ولكن أيضًا في التلفزيون: في عام 1997 كان مضيفًا لبرنامج Press Club (ATV - ORTV)، وفي 1998-1999 كان مقدما للبرنامج الأسبوعي Sud Goes على قناة NTV. كما تعاون مع البرنامج الأسبوعي "فضائح الأسبوع" (JSC "Vzglyad" - القناة التلفزيونية "TV-6 Moscow").

    حصل موراتوف على وسام الصداقة ووسام الشرف. وحصل على عدد من الألقاب والجوائز المرموقة، بما في ذلك مؤسسة Memorial Foundation، وجائزة Henry Nannen (ألمانيا)، وجائزة 2007 الدولية لحرية الصحافة التي أنشأتها لجنة حماية الصحفيين، وجائزة المواطنة والنزاهة والمساهمة في مهرجان Stalker السينمائي الدولي. لتطوير الصحافة الروسية".

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